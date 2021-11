Lyon RSM Rhône-Alpes Métropole de Lyon Digital League – DL Club CFO #3 RSM Rhône-Alpes Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Venez partager entre personnes du même métier votre expériences, vos bonnes pratiques mais également vos problématiques **Thème** : Partagez votre problème du moment , le groupe vous aide ! ——————————————————————— ### **Rappel** : qu’est-ce qu’un DL Club ? ### Les clubs thématiques entre pro du numérique : des ateliers récurrents de retours d’expériences, de partage de bonnes pratiques et d’échange de problématiques entre membres de la league, peu importe la taille de votre structure. – Par et pour les membres de la league (#adhérents only) – Des clubs sectoriels : par fonction, par thématique, par typologie d’entreprise – Des sujets co-pensés avec nos membres

Places limitées, réservé aux membres

Vous êtes CFO, DAF, ou encore RAF d’une entreprise numérique ? ce club est pour vous ! RSM Rhône-Alpes 2bis Rue Tête d’Or, 69006 Lyon Lyon Les Brotteaux Métropole de Lyon

