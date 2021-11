Digital League – DL Club Agence #6 Local, 7 décembre 2021, Lyon.

Digital League – DL Club Agence #6

Local, le mardi 7 décembre à 08:30

Que vous soyez une agence web, design, com / Marketing, UX, content …. Bref le mode agence, le mode projet sont votre quotidien ? ——————————————————————————————————————————— Vous êtes les bienvenus pour échanger sur les sujets qui font sens pour vous : c’est vous qui les mettez sur la table ! ### Le sujet de cette session sera : «Je ne fais jamais de forfait ! » ### **Retour d’expérience de** [**Philippe Pelissier**](https://www.linkedin.com/in/philippepelissier/?originalSubdomain=fr)**, CEO de** [**Squadata**](https://www.squadata.net/) **et de** [**Prestaconcept**](https://www.prestaconcept.net/) **Rappel : qu’est-ce qu’un DL Club ?** Les clubs thématiques entre pro du numérique : des ateliers récurrents de retours d’expériences, de partage de bonnes pratiques et d’échange de problématiques entre membres de la league, peu importe la taille de votre structure. – Par et pour les membres de la league (#adhérents only) – Des clubs sectoriels : par fonction, par thématique, par typologie d’entreprise – Des sujets co-pensés avec nos membres #Adhérent only Attention ce club est limité à 20 participants

Sur inscription réservé aux adhérents

Que vous soyez une agence web, design, com / Marketing, UX, content ….

Local Lyon Lyon Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T08:30:00 2021-12-07T10:00:00