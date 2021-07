Villenave-d'Ornon Maison pour tous Gironde, Villenave d'Ornon Digital Day Maison pour tous Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Maison pour tous, le vendredi 16 juillet à 09:00

Une jurnée entière consacrée aux jeux numériques. ————————————————- ### Au programme : Retrogaming, Playstation VR, Props maker… Grand tournoi de jeu vidéo : « Street fighter » Mur digital… N’oubliez pas d’apporter votre pique-nique !

Sur inscription à l’avance et selon les places disponibles – Perticipation : 2,75 €

Maison pour tous 12 rue du commandant Charcot, 33140 Villenave d'Ornon

