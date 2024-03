Digital Cleanup Day au Corum à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, jeudi 14 mars 2024.

Venez au Corum pour nettoyer les données de vos ordinateurs et smartphones réduisez votre impact numérique et allongez la durée de vie de vos appareils !

En collaboration avec le réseau des Tiers-lieux Cowork Aveyron

Jeudi 14 mars de 18h à 19h30

Entrée libre et gratuite !

Réservez votre place par tel ou par email EUR.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie corum@eef-caussesaubrac.fr

