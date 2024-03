Digital Clean Up Day médiathèque Jean Levy Lille, samedi 16 mars 2024.

Digital Clean Up Day Une journée dédiée au nettoyage numérique, à la médiathèque Samedi 16 mars, 14h00 médiathèque Jean Levy

Prêts à réduire votre empreinte numérique, à bidouiller votre ordinateur ou téléphone portable pour les rendre durable, à comprendre ce que sont les logiciels libres et les services en ligne libres, éthiques et décentralisés ? Bénéficiez d’atelier de réparations, de rencontres avec des assos locales et de conseils utiles au quotidien.

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 15 97 20 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

