Réunion d'informations Limoges – Parcours Chef de projet digital

12 et 24 octobre Digital Campus Limoges – Chez AKSIS Demandeurs d'emploi avec un baccalauréat validé ou tout diplôme de niveau 4, aisance avec l'outil informatique, culture digitale.

Cette formation CHEF DE PROJET DIGITAL vous forme à concevoir et à développer des dispositifs digitaux, pour répondre à un besoin de visibilité, de promotion ou de développement de l’activité d’un client interne ou externe, par la maîtrise des techniques du marketing et du webmarketing permettant d’identifier une cible, ses usages web et de proposer des stratégies pour l’atteindre. Cela implique à la fois la conception d’un dispositif digital adapté et fiable, sa visibilité sur le web et la création de contenus attractifs

À partir de la demande d’un client, vous devrez concevoir un dispositif digital et élaborer une stratégie de déploiement sur le web. Vous serez capable de rédiger un cahier des charges technique et fonctionnel, conseiller votre client et mettre en œuvre des objectifs stratégiques. Vous développerez ainsi des compétences dans l’accompagnement de votre équipe / client et vous serez capable de suivre les budgets alloues ainsi que de connaitre les normes juridiques en vigueur.

