Votre entreprise est présente sur les réseaux sociaux ? Vous souhaitez avoir quelques conseils et outils pour l’animation de votre communauté ? Simon Lagadec, dirigeant de Make The Grade, vous présentera les bases de l’animation d’une communauté en ligne selon vos besoins, les bonnes pratiques, et les outils associés ! S’INSCRIRE à la DIGITAL BOX = > [communication@tech-quimper.fr](mailto:communication@tech-quimper.fr) Nombre de places limitées à 12 participants / 1 personne par entreprise ? Infos pratiques ◾Date : Mercredi 2 mars 2022 ◾Horaire : 16h /17h30 ◾Lieu : Cantine Quimper – 2 rue François Briant de Laubrière – 29000 QUIMPER ◾Contact : Alexandre RETIF, Animateur French Tech Brest+, [alexandre.retif@tech-quimper.fr](mailto:alexandre.retif@tech-quimper.fr) / 02.98.100.200 Au programme de cette nouvelle Digital Box : Comment créer, développer et fédérer une communauté en ligne ? La Cantine numérique à Quimper Rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper Finistère

