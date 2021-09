Pantin Magasins Généraux île de France, Pantin Dighya Moh-Salem Band, Souad Asla et nocturne d’Hotel Sahara Magasins Généraux Pantin Catégories d’évènement: île de France

Pantin

Dighya Moh-Salem Band, Souad Asla et nocturne d’Hotel Sahara Magasins Généraux, 2 octobre 2021, Pantin. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Exposition nocturne et programmation musicale Les Magasins généraux clôturent leur saisonculturelle « Hotel Sahara » en musique à l’occasion de Nuit Blancheavec une invitation au Dighya Moh-Salem Band, en collaboration avec l’Atelierdes artistes en exil et à Souad Asla, afin de mettre à l’honneur des artistesfemmes sahariennes. • 19h30 – Showcase du DighyaMoh-Salem Band

Le DighyaMoh-Salem band reprend le répertoire sahraoui traditionnel et compose destitres originaux qui chantent les paysages du Sahara occidental, lessouffrances de son peuple et son combat pour la liberté. Colonisé par l’Espagneen 1884, le Sahara occidental est annexé depuis 1975 par le Maroc, malgré lesrevendications indépendantistes du Front Polisario. Les artistes sahraouis sontcontraints à l’exil pour exercer leur art, outil de lutte pour réclamer leurindépendance, perpétuer leur culture et affirmer leur identité 21h – Concertde Souad Asla

Artiste phare de la nouvelle génération duSud Algérien, héritière de la tradition gnawa et de ses transes qui soignentl’âme, Souad Asla nous emmène avec sa voix aux portes du désert. Son registre musical s’étend des mélodiestraditionnelles apprises dans l’enfance aux musiques rencontrées dans sonparcours de croissance : blues, jazz, rock.Avec ses musiciens, elleembarque à chacun de ses concerts son public dans l’ambiance infatigable où sejoignent les voix et les mains, les percussions, le gumbri et la guitare

En continu jusqu’à minuit – Nocturne de l’exposition« Hotel Sahara ».

Manifestation organisée dans lecadre de la Saison Africa2020 Avec le partenariat de : République Française – Institut français − AFD Avec le soutien de : SociétéGénérale − Vivendi − Ville de Pantin – Seine-Saint-Denis-Tourisme Avec le commissariat de : Anna Labouze, Keimis Henni et Maïa Hawad Nuit Blanche -> Nuit Blanche Magasins Généraux 1 rue de l’Ancien Canal Pantin 93500

5 : Église de Pantin (290m) 5 : Bobigny – Pantin – Raymond Queneau (625m)

Contact :Magasins Généraux https://magasinsgeneraux.com/fr/ https://www.facebook.com/maggeneraux/ https://www.instagram.com/maggeneraux/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

© Magasins Généraux

Détails Catégories d’évènement: île de France, Pantin Autres Lieu Magasins Généraux Adresse 1 rue de l'Ancien Canal Ville Pantin lieuville Magasins Généraux Pantin