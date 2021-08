Paris CHU Aboukir Emmaüs Solidarité Paris Dighya Moh-Salem band & Aïda Salander CHU Aboukir Emmaüs Solidarité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dighya Moh-Salem band & Aïda Salander CHU Aboukir Emmaüs Solidarité, 11 septembre 2021, Paris. Dighya Moh-Salem band & Aïda Salander

CHU Aboukir Emmaüs Solidarité, le samedi 11 septembre à 20:30

Le Dighya Moh-Salem band reprend le répertoire sahraoui traditionnel et compose des titres originaux qui chantent les paysages du Sahara occidental, les souffrances de son peuple et son combat pour la liberté. Avec Dighya Mohammed Salem* (Sahara Occidental) au chant et au djembé, Brahim Lambarki* (Sahara occidental) à la basse, Hamza Boussaoula* (Sahara occidental) à la guitare électrique, Shawgi Ahmed* (Soudan) aux percussions, Aida Salem Selma* (Sahara occidental) aux chœurs. Venue de Tunisie, Aïda Salander *propose des DJ sets tout en émotion et en interaction avec le public : house, disco, techno qu’elle mixe à des musiques magrébines et orientales. *membre de l’atelier des artistes en exil

Participation libre

Party en exil CHU Aboukir Emmaüs Solidarité 6 rue d’Aboukir 75002 Paris Paris Paris 2e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu CHU Aboukir Emmaüs Solidarité Adresse 6 rue d'Aboukir 75002 Paris Ville Paris lieuville CHU Aboukir Emmaüs Solidarité Paris