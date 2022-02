DIGGERS FACTORY PRESENTE KACEM WAPALEK & DEADI La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

DIGGERS FACTORY PRESENTE KACEM WAPALEK & DEADI La Bellevilloise, 16 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 20h00 à 23h15

payant

Diggers Factory invite Kacem Wapalek & Deadi à La Bellevilloise mercredi 16 mars 2022. DIGGERS RAP SESSION ! On associe deux figures du rap français le temps d’un concert. D’un côté Kacem Wapalek et son célèbre album « Je vous salis ma rue » sorti en 2015, avec notamment le morceau “Le temps passe”. Et de l’autre, Deadi qui a fait parler de lui pendant le confinement avec la sortie de son premier album “Tout va”, dévoilé en Mars 2021, où l’on peut retrouver également Kacem Wapalek dessus? Diggers Factory produit, vend et distribue des vinyles dans le monde entier pour des artistes, des labels, des festivals et des marques. ▶Time-table 20h00-20h30 : Dj Ray 20h30-21h30 : Kacem Wapalek 21h30-22h30 : Deadi 22h30-23h15 : DJ Ray La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Contact : https://www.facebook.com/events/446972173831336 Concert;Musique

Date complète :

2022-03-16T20:00:00+01:00_2022-03-16T23:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris Departement Paris

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DIGGERS FACTORY PRESENTE KACEM WAPALEK & DEADI La Bellevilloise 2022-03-16 was last modified: by DIGGERS FACTORY PRESENTE KACEM WAPALEK & DEADI La Bellevilloise La Bellevilloise 16 mars 2022 La Bellevilloise Paris Paris

Paris Paris