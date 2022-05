DIGA SOCIETY Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

DIGA SOCIETY Besançon, 10 mai 2022, Besançon. DIGA SOCIETY Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

2022-05-10 – 2022-05-10 Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon Doubs 3 3 EUR DIGA SOCIETY Mardi 10 mai Hip-hop / Jazz

5 € / 3€ (cartes avantages jeunes)

DIGA Society c’est le TRIO polymorphe de Marcjean, figure iconique du Jazz Hip-Hop avec ses saxophones alto et tenor, claviers, slam, flow tendu, lyrics abstraits campés sur la basse roots de Greg, full connexion avec batterie afro-beat et percussions kinoises de Guigui. contact@hajlesoiseaux.fr +33 3 81 40 32 00 DIGA SOCIETY Mardi 10 mai Hip-hop / Jazz

DIGA Society c’est le TRIO polymorphe de Marcjean, figure iconique du Jazz Hip-Hop avec ses saxophones alto et tenor, claviers, slam, flow tendu, lyrics abstraits campés sur la basse roots de Greg, full connexion avec batterie afro-beat et percussions kinoises de Guigui. Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

