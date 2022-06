Diga me’n diga Arles, 15 juillet 2022, Arles.

Diga me’n diga

2022-07-15 14:30:00 – 2022-07-15 16:00:00

Ensorceleuse ou guérisseuse, si la sorcière exerce un pouvoir de fascination intense, elle est pourtant la grande absente des chansons populaires… D’anecdotes en témoignages, puisant dans la littérature provençale et languedocienne, les voix complices de Virginie Becamel, Gaëlle Lévêque et Emmanuelle Aymès en reconstituent les multiples facettes, au son des guitare, métallophone, balai-basse, cordes frottées et percussions.

Le Festival Les Suds, à Arles accueille le vendredi 15 juillet Diga M’en Diga.

