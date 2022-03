DIG IT WEEKENDER Post Tenebras Rock, 15 avril 2022, Genève.

DIG IT WEEKENDER

Post Tenebras Rock, le vendredi 15 avril à 20:30

DIG IT WEEKENDER —————- PTR et le magasin Dig It Records présentent LA soirée rock garage de l’année 2022. Nous pouvons faire confiance en Jack et Fred pour prévoir une soirée avec les meilleurs groupes du genre, dans un esprit de fête de nouveau monde exalté. ### Beaten Brats [Youtube](https://youtu.be/Uip7Y1i2IG0) | [Bandcamp](bit.ly/3pR1L5h) | [Facebook](bit.ly/3ME4Lf5) | [Instagram](bit.ly/35Gxlfi) Beaten Brats est né des pentes de la Croix-Rousse. Influencé par la scène Rock’N’Roll, Glam et Punk des 70s à nos jours, le groupe est mû par une grande véhémence et se manifeste par un punk-rock minimaliste, à la fois boogie et agressif. Un premier album éponyme, paru en novembre 2019 chez Dangerhouse Skylab en est un parfait témoin. ### The Courettes [Youtube](bit.ly/3GquaoR) | [Facebook](bit.ly/3lHWcUC) | [Spotify](spoti.fi/3lHhthx) Les Fuzztones ont régné en maître sur les années 80, les années 2020 verront le règne des Courettes ! Un groupe de rock explosif danois et brésilien, jouant un mélange excitant de rock garage, de surf, de girlie pop des années 60 et de riot grrrl attitude. Rappelant les Ronettes remaniées à la manière des Ramones, leur charme maléfique est couvert d’un style glamour gorgé de sang. Leur nouvel album « Back in mono » combine l’amour du groupe pour le rock garage classique et le R&B 60’s. Attention, en 2021, The Courettes sont en feu ! ### The Jackets [Youtube](bit.ly/3GqutQx) | [Facebook](bit.ly/3pzCGLh) | [Spotify](spoti.fi/3pCzcrg) The Jackets est un trio Bernois, au rock bourré de fuzz et de power punk, avec ce qu’il faut de psychédélisme. Sombres et excitants, dynamiques et marrants, ils jouent sérieusement leur musique sans se prendre au sérieux. Vous voyez ? Le yeux cernés de noir et la démarche féline, la chanteuse Jack Torera pousse les spectateurs à la débauche, soutenue par Chris Rosales (batterie) and Samuel Schmidiger (basse). Après une tournée américaine et mexicaine pré-confinement, ils reviennent à Genève, plus motivés que jamais. Pour amateurs de The Cramps et X-Ray Specs ### + les DJs Dig It, alias Fred & Jack

Entrée : 20.- Prélocs : 18.- Membres PTR : 13.- 20ans/20francs : 15.-

DIG IT WEEKENDER – BEATEN BRATS + THE COURETTES + THE JACKETS

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T23:59:00