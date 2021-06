Diffusion sur grand écran de l’opéra La Chauve-Souris de Johann Strauss Cinema le Kid, 9 juin 2021-9 juin 2021, La Flèche.

Cinema le Kid, le mercredi 9 juin à 20:00

Le coup de maître du « roi de la valse » dans le genre de l’opérette viennoise. Johann Strauss tire les ficelles d’une intrigue délirante éclaboussée de champagne. Aimer, boire, chanter et danser : tout un programme pour fêter le retour des spectacles et l’approche de l’été ! Chaque compositeur d’opérette invente son propre dosage des mêmes ingrédients : comique de situation, satire sociale, pittoresque, élégance mélodique et pitrerie musicale. Johann Strauss, dans La Chauve-Souris, réussit le sien avec brio, mais il y ajoute une vraie tendresse pour des personnages qui ne semblaient pouvoir que prêter à sourire. Ce qui rend son ouvrage si attachant, c’est que les femmes ne cherchent pas comme chez Offenbach à venger les infâmes traitements que leurs consœurs subissent à l’Opéra, mais se révèlent pleines d’indulgence, de sagesse ou de simple insouciance face à une gent masculine peu respectable. Tout cela sur une musique irrésistiblement soulevée par la danse, et pas seulement la valse, dont la mise en scène de Jean Lacornerie se laisse joyeusement imprégner. La Chauve-Souris, opéra de Johann Strauss, une production d’Angers Nantes Opéra et de l’Opéra de Rennes, en coproduction avec l’Opéra de Toulon et de l’Opéra Grand Avignon.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Infos : 02 43 94 24 30

La diffusion de l’opéra La Chauve-Souris de Johann Strauss est proposée par Angers Nantes Opéra avec le soutien de la Région des Pays de la Loire, dans le cadre du Festival Loire et Océan.

Cinema le Kid 22 Rue Saint-Jacques 72200 La Flèche La Flèche Sainte-Colombe Sarthe



2021-06-09T20:00:00 2021-06-09T22:20:00