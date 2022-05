DIFFUSION SUR ÉCRAN GÉANT DU DERNIER MATCH DE LA SAISON DU STADE LAVALLOIS Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Laval Mayenne Le dernier match de foot de la saison du Stade Lavallois sera diffusé sur un écran géant au Square de Boston.

Le 6 mai, Laval affrontera à domicile les Red Star (Saint-Ouen-Sur-Seine). Les supporters devraient même avoir une surprise devant l’hôtel de ville.

