Château de Morlanne, le samedi 18 septembre à 14:00

### Ecoutez le parcours « Listener : Au Temps de Fébus » créé spécialement pour le Château de Morlanne. Ce sera l’occasion de présenter l’artiste Eddie Ladoire, sa démarche, de la création sonore, des outils numériques et de participer à une séance de questions.

Gratuit. Réservation obligatoire.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

