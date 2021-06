Beauvais Le Quadrilatère Beauvais, Oise Diffusion inédite du film « Il y a 1800 ans, une place publique au cœur de Beauvais » Le Quadrilatère Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

À partir des données rassemblées par l’archéologue Pierre Léman il y a 40 ans, ce film vous invite à découvrir une première hypothèse de reconstitution 3D à partir des vestiges archéologiques conservés dans la crypte du Quadrilatère. _Film initié par la mission Ville d’art et d’histoire et le service archéologique municipal de Beauvais – Réalisation : Edikom_ **Rdv dans l’espace patrimoine du Quadrilatère**

Entrée libre

Dans l’espace patrimoine du Quadrilatère, découvrez un film inédit présentant une hypothèse de reconstitution 3D des vestiges archéologiques conservés dans la crypte du Quadrilatère. Le Quadrilatère 22 rue Saint-Pierre – 60000 Beauvais Beauvais Oise

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

