Diffusion film Art et Essai Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Manche

Diffusion film Art et Essai Carolles, 15 avril 2022, Carolles. Diffusion film Art et Essai Carolles

2022-04-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-15 23:00:00 23:00:00

Carolles Manche Ciné-club en baie présente Tueurs de Dames Film Britannique d’Alexander Mackendrick (1955)

Avec Alec Guinness, Cecil Parker, Herbert Lom, Peter Sellers, Danny Green, Katie Johnson

Vive et alerte malgré ses 77 ans, Margaret Wilberforce habite une maison isolée près de la gare de Kings Cross. Au cours de ses promenades, elle a l’habitude de s’arrêter chez ses amis du poste de police. Ce soir là, sous la pluie, elle est suivie par la silhouette obscure de Marcus, un gangster chevronné qui a choisi la maison de Margaret comme lieu de préparation d’un hold-up particulièrement audacieux. Son plan prévoit la complicité involontaire de Margaret. La vieille dame fait confiance à ce nouveau locataire qui semble très attiré par la musique classique. Sous le prétexte d’une répétition, il introduit ses complices dans la maison : le major Courtney, Mr Lawson surnommé One Round, Harry Robinson et Louis Harvey. Un disque du menuet de Boccherini crée l’illusion, pendant que les gangsters étudient le plan du « professeur » Marcus. Ciné-club en baie présente Tueurs de Dames Film Britannique d’Alexander Mackendrick (1955)

