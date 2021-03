Diffusion et pratiques de lectures des livres de prières sur le Prophète en Afrique de l’Ouest. Institut national d’histoire de l’art (INHA), 5 mai 2021-5 mai 2021, Paris.

Diffusion et pratiques de lectures des livres de prières sur le Prophète en Afrique de l’Ouest.

Institut national d’histoire de l’art (INHA), le mercredi 5 mai à 15:00

Le troisième module de l’année est consacré à la question de l’islamisation de l’Afrique. Cette notion d’islamisation sera envisagée comme un processus à la fois politique et culturel, allant de la mise en place d’une administration et d’une fscalité inédites à l’émergence de nouvelles élites savantes prenant en charge l’enseignement et la diffusion du savoir islamique. Il s’agit d’étudier l’islamisation comme un processus d’interactions sociales, par le biais d’une diffusion progressive de l’islam et de l’enracinement de nouvelles croyances et normes sociales parmi les populations. Ce module sera composé de trois interventions aux approches complémentaires qui couvrent différents espaces de l’Afrique, ce qui permettra de mieux comprendre les modalités de l’islamisation du continent, du Moyen Âge à la fn de l’époque moderne. Amélie Chekroun présentera ses recherches actuelles sur les communautés musulmanes de la Corne de l’Afrique à l’époque médiévale et leurs interactions aux échelles locales (Éthiopie chrétienne, mer Rouge) et régionales (péninsule Arabique, Hedjaz, Égypte). Hiba Abid abordera la question de la diffusion des livres de prières sur le Prophète en Afrique de l’Ouest et des pratiques de lecture de ces textes sur la base de l’examen codicologique des manuscrits. Enfn Hadrien Collet parlera de l’islamisation du Sahel occidental hors du Sahel (1100-1517).

**Intervenant**

Hiba Abid (CESOR, EHESS)

**À propos de ce séminaire**

Ce séminaire teste et confronte hypothèses et méthodes pour montrer comment les sciences humaines écrivent aujourd’hui le passé de l’Afrique. L’objectif est de présenter et de discuter les recherches en cours sur l’Afrique ancienne, entendue dans un sens très large de la Préhistoire jusqu’au précontemporain, prenant en compte aussi bien les régions au sud du Sahara que celles du nord. Il s’agit non seulement d’établir une veille sur les tendances actuelles de la recherche mais surtout de voir comment celle-ci peut se faire en situation de pénurie documentaire dans une interdisciplinarité en acte. Ce séminaire permet aussi de mobiliser et de rassembler les recherches sur l’Afrique précontemporaine pour créer un lieu d’échanges et dynamiser le champ.

En partenariat avec le [laboratoire Orient & Méditerranée](https://www.orient-mediterranee.com) et [l’Institut des mondes africains](https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article1).

[Voir le programme complet du cycle de séminaires](https://www.inha.fr/fr/recherche/programmation-scientifique/en-2020-2021/monuments-et-documents-de-l-afrique.html)

Monuments et documents de l’Afrique ancienne

