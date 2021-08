Sainte-Foy-la-Grande Micro-Folie du Pays Foyen Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Diffusion en libre accès : collections des Résidences Royales Européennes Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

### Diffusion en accès libre de le collection des Résidences Royales Européennes au musée numérique. Le réseau **Micro-Folie** inaugure sa première collection internationale en partenariat avec l’Association des **Résidences Royales Européennes**. Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, la collection offre une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. À travers plusieurs dizaines d’œuvres et d’objets, redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.

Gratuit. Espace du musée numérique réservé à 10 personnes maximum. Sans réservation.

