Diffusion d’une collection spéciale hiver au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande, jeudi 22 février 2024.

Diffusion d’une collection spéciale hiver au Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande Gironde

L’équipe de l’Office de Tourisme a concocté pour vous un panel d’œuvres (peintures, photos…) ayant trait à l’hiver.

Alors laissez-vous transporter dans la magie et les frimas de l’hiver bien au chaud dans le Musée numérique de la Micro-Folie du Pays Foyen ! Nous ne doutons que cette collection vous

surprendra et laissera place à la rêverie.

L’espace de réalité virtuelle sera également accessible.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la république

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine microfolie@paysfoyen.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:00:00

fin : 2024-02-22 17:00:00



