Alliance française de La Paz – Bolivie, le vendredi 12 mars à 19:00

Laurent Balaÿ, dans son nouveau solo « De l’air » ! L’artiste nous amène à cette incroyable épopée où la profondeur accompagne la légèreté la plus insoupçonnable. Une serie de portraits colorés et hors-normes.

A sa manière, Laurent Balaÿ nous offre un bol d’air frais.

Evénement numérique – Accès libre.

Diffusion d'un spectacle Alliance française de La Paz – Bolivie La Paz

2021-03-12T19:00:00 2021-03-12T20:00:00

