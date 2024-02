Diffusion du match de rugby Ecosse-France ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 10 février 2024.

Profitez de la diffusion du match du Tournoi des Six Nations opposant Ecosse et France, sur grand écran, à la Vache à Lunettes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L'événement Diffusion du match de rugby Ecosse-France Gisors a été mis à jour le 2024-01-31