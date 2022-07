Diffusion du film « The Princess » Dinan, 4 septembre 2022, Dinan.

Diffusion du film « The Princess »

Emeraude Cinéma Route de Dinard Dinan Côtes d’Armor Route de Dinard Emeraude Cinéma

2022-09-04 17:30:00 – 2022-09-04 18:45:00

Route de Dinard Emeraude Cinéma

Dinan

Côtes d’Armor

Synopsis :

25 ans après sa mort, la princesse Diana fascine toujours … The Princess, film intime et immersif, retrace au plus près son histoire. À travers des archives contemporaines rares, il dévoile le profond impact de sa vie et tous les événements qui ont façonné, et façonnent encore, la relation passionnelle du public à la monarchie. La diffusion au cinéma de ce documentaire inédit et audacieux marque le 25ème anniversaire de la disparition de cette icône mondiale.

Réalisé par : Ed PERKINS

Avec : Ivana Karbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková

+33 2 96 87 65 87 https://dinan.emeraude-cinemas.fr/film.html

Synopsis :

25 ans après sa mort, la princesse Diana fascine toujours … The Princess, film intime et immersif, retrace au plus près son histoire. À travers des archives contemporaines rares, il dévoile le profond impact de sa vie et tous les événements qui ont façonné, et façonnent encore, la relation passionnelle du public à la monarchie. La diffusion au cinéma de ce documentaire inédit et audacieux marque le 25ème anniversaire de la disparition de cette icône mondiale.

Réalisé par : Ed PERKINS

Avec : Ivana Karbanova, Jitka Cerhova, Marie Cesková

Route de Dinard Emeraude Cinéma Dinan

dernière mise à jour : 2022-07-26 par