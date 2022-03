Diffusion du film Ouistreham Ciné Presqu’île Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Guérande organise une diffusion gratuite du film Ouistreham réalisé par Emmanuel Carrère, **mardi 8 mars à 18h au Ciné Presqu’île.** Ce film sera suivi d’une conférence/ débat, animée par **M Philippe ALONZO,** maître de conférence en sociologie, responsable pédagogique du ACFIS & du Master IDS, Responsable du DEIS UFR Sociologie. ### Le film Une œuvre basée sur le livre de la journaliste Florence Aubenas. Cette histoire raconte le quotidien des femmes de ménage sur un ferry. Dans Ouistreham, Juliette Binoche est Florence Aubenas, la célèbre journaliste qui s’était mise dans la peau d’une femme de ménage travaillant sur les ferries, pour les besoins de son livre intitulé Le quai de Ouistreham. “Elle court à droite, à gauche, faire deux heures par ci, une heure par là, dans des conditions de froid ou d’épuisement. Notre société devrait vraiment les soutenir un peu plus. C’est vraiment de la survie”, témoigne Juliette Binoche, l’actrice principale du film. De vraies femmes de ménage choisies comme comédiennes. Dans un souci de vérité, l’équipe de réalisation du film a décidé de faire appel à de vraies travailleuses en état de précarité. À l’écran, elles interprètent leurs propres vies, et montrent “la pénibilité du travail” au grand public. “On n’est pas des pots de fleurs. Souvent, c’est ça, on passe à côté de nous, mais même pas un bonjour, rien”, témoigne Evelyne Porée, l’une des femmes de ménage apparaissant dans le film. * Durée du film : 1h46 * Nombre de places : 105 * Conférence/débat de 20h à 21h

Un film diffusé gratuitement dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes Ciné Presqu’île 3, avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

