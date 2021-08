Diffusion du film “Notre-Dame” de Valérie Donzelli Sainte-Foy-la-Grande, 19 septembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Diffusion du film “Notre-Dame” de Valérie Donzelli 2021-09-19 – 2021-09-19 Cinéma La Brèche 140 Rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande

EUR 5.8 En partenariat avec La Micro-Folie du Pays Foyen, le cinéma La Brèche propose une diffusion du film “Notre-Dame” de Valérie Donzelli à 14h.

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.

Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…

Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.

Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

Venez également profiter des casques de réalité virtuelle avec la vidéo “Notre-Dame en 360°”.

