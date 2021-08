Sainte-Foy-la-Grande Cinéma La Bréche Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Diffusion du film Notre Dame Cinéma La Bréche Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Diffusion du film Notre Dame Cinéma La Bréche, 19 septembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Diffusion du film Notre Dame

Cinéma La Bréche, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Diffusion du film Notre Dame, réalisé par Valérie Donzelli. **Synopsis** : Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

Tarif réduit pour tous. Présentation du pass sanitaire.

Diffusion du film Notre Dame, réalisé par Valérie Donzelli. Cinéma La Bréche 140, rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Cinéma La Bréche Adresse 140, rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Cinéma La Bréche Sainte-Foy-la-Grande