Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon, le samedi 18 septembre à 16:00

“Les Armes de l’Esprit” réalisé par Pierre Sauvage est un documentaire de référence sur l’action de la région du Chambon-sur-Lignon sous l’Occupation. Sorti en salle en France en 1990, salué par la critique puis diffusé à la télévision. Il retrace l’histoire des habitants du plateau Vivarais-Lignon qui, forts d’une tradition d’accueil et d’entraide, ont accueilli près de 2500 Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et de nombreux opposants politiques et réfractaires au STO.

Gratuit / sur inscription.

Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 23, route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

