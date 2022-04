Diffusion du film “Il faut sauver le soldat Ryan” (version française) Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Manche

Diffusion du film “Il faut sauver le soldat Ryan” (version française) Carentan-les-Marais, 2 juin 2022, Carentan-les-Marais. Diffusion du film “Il faut sauver le soldat Ryan” (version française) Carentan-les-Marais

2022-06-02 18:00:00 – 2022-06-02

Le 6 juin 1994, les Alliés débarquent en Normandie. À Omaha Beach, le capitaine Miller voit ses hommes s'effondrer les uns après les autres sous les tirs allemands. Quelques jours plus tard, il est chargé d'une mission particulière : retrouver le simple soldat James Ryan. Avec sept hommes, Miller part à sa recherche, sans savoir où James Ryan se trouve, ni même s'il est toujours en vie.

contact@dday-experience.com +33 2 33 23 61 95 https://fr-fr.facebook.com/ddayexperience.stcome

