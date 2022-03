Diffusion du film Handi’cap en terres Népalaises Saint-Jean-Saverne Saint-Jean-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'Association "Osons la différence" pousse loin les limites pour ses adhérents. Quatre personnes en situation de handicap sont parties au Népal, accompagnées de personnes valides. Olivier Marchal, réalisateur de films et de documentaires, était de la partie. Il a ramené un magnifique reportage de cette aventure humaine, riche en émotions et en couleurs. Pascale et Joseph Gross ont participé à ce périple et partageront leur vécu avec le public. Le bénéfice de la soirée sera reversé à "Osons la différence".

+33 3 88 71 02 23

