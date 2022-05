Diffusion du film Ballerina Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Diffusion du film Ballerina Musée Toulouse-Lautrec, 6 juillet 2022, Albi. Diffusion du film Ballerina

Musée Toulouse-Lautrec, le mercredi 6 juillet à 14:30

Pour fêter le début des vacances scolaires, le musée Toulouse-Lautrec convie petits et grands à la projection du film d’animation Ballerina d’E. Warin et E. Summer (2016). Partez à la rencontre de Félicie qui n’a qu’un rêve, devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris ! A voir le mercredi 6 juillet à 14h30 dans l’auditorium.

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-06T14:30:00 2022-07-06T16:00:00

