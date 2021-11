Diffusion du film Akeji, Le souffle de la montagne Pont-l’Abbé, 20 novembre 2021, Pont-l'Abbé.

Diffusion du film Akeji, Le souffle de la montagne Salle du Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle du Patronage Laïque 1 Place Benjamin Delessert

Pont-l’Abbé Finistère

Le long-métrage documentaire « Akeji, le souffle de la montagne » évoque la vie de Maître Akeji, artiste calligraphe japonais. Un film d’une grande philosophie sur le rapport de l’homme avec la nature et la création artistique.

Résumé : Akeji et Asako vivent hors du temps, dans un ermitage au toit d’herbe caché au creux de la montagne,

parmi les animaux et les esprits de la nature. Maître Akeji est un peintre renommé dont les toiles sont collectionnées dans le monde entier. Descendant d’une lignée de samouraïs, il a été initié à la Voie du thé, du sabre et de la calligraphie.

Le couple a fait le choix radical de vivre à l’écart du monde. Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture.

Le cycle de la nature semble immuable. Pourtant, le temps se fissure et le monde moderne ressurgit…

