2022-04-05 19:30:00 – 2022-04-05

Bouxwiller Bas-Rhin EUR Suivi de la diffusion du film “Ma che`re famille” re´alise´ par Benjamin Laurent. Pour clo^turer cette soire´e nous e´changerons (re´alisateur et e´tudiantes avec la salle) sur le documentaire + film, + e´changes informels autour d’un cafe´ ga^teau.

Diffusion du documentaire "Les aidants : de l'ombre a` la lumie`re" a` 19h30 suivi de la diffusion du film "Ma che`re famille" re´alise´ par Benjamin Laurent. +33 3 88 70 94 08

Les intervenants : Benjamin Laurent, Cloe´ Haas (me´diatrice) Mathilda JONCKEERE, Marie- Ange BUHLER et He´le`ne ANTHONY. Bouxwiller

