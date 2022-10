Diffusion du concert : Coldplay live broadcast from Buenos Aires Dinan Dinan Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-29 20:00:00 – 2022-10-29 22:45:00

Ctes-d’Armor Unique en France : Vivez le spectacle stupéfiant de la tournée mondiale de Coldplay, Music Of The Spheres, lors de la diffusion mondiale dans votre cinéma en direct du stade River Plate de Buenos Aires. Veuillez noter que l’horaire de diffusion de l’événement est calé dans le temps en fonction des différents fuseaux horaires. +33 2 96 87 65 87 https://dinan.emeraude-cinemas.fr/film.html Route de Dinard Emeraude Cinéma Dinan

