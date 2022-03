Diffusion documentaire Nay, 19 mars 2022, Nay.

Diffusion documentaire Maison de services au public 8 Cours Pasteur Nay

2022-03-19 – 2022-03-19 Maison de services au public 8 Cours Pasteur

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay

EUR 0 0 Plain’Ecran diffusera le documentaire “Debout les femmes” de François Ruffin et Gilles Perret. Cette diffusion s’inscrit dans continuité du cinébus du mois de janvier, où nous vous avions proposé “Ouistream” d’Emmanuel Carrère.

Synopsis : Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnu

A la fin de la diffusion du film, nous proposerons quelques grignotages pour se retrouver.

©plain écran

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay