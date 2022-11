Diffusion Documentaire ‘Jeunesses volées’ Schirmeck, 3 décembre 2022, Schirmeck.

Diffusion Documentaire ‘Jeunesses volées’

Schirmeck Bas-Rhin

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 16:00:00

Schirmeck

Bas-Rhin

Schirmeck

Le film » Jeunesses volées », réalisé par Nina Barbier, coproduit par Day for Night, l’ECPAD et France Télévisions, sera diffusé au Mémorial, en collaboration avec LE LIEU DOCUMENTAIRE,

Fondé sur des documents d’archives inédits, ce film documentaire de 52 minutes raconte l’histoire des 15 000 Alsaciennes et Mosellanes qui furent officiellement reconnues comme « incorporées de force en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale » en 2008.

Un premier documentaire réalisé en 1998 par Nina Barbier retraçait l’histoire de ces femmes, « Les Malgré-elles », et avait initié le combat pour leur reconnaissance. Le film « Jeunesses volées » revient sur cette période avec une nouvelle approche actualisée.

Construit autour de témoignages inédits de survivantes et de paroles d’experts, enrichi par des archives jamais montrées à ce jour, le documentaire propose une vision élargie et contemporaine en intégrant le côté allemand et en donnant la parole aux nouvelles générations.

De nombreuses images utilisées dans le film sont issues des fonds d’archives de l’ECPAD et n’ont jamais été diffusées.

+33 3 88 47 45 50

Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche