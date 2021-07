Carantec Carantec Carantec, Finistère Diffusion des ballets d’Igor Stravinsky : Pétrouchka – Les noces – Le sacre du printemps Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Diffusion des ballets d’Igor Stravinsky : Pétrouchka – Les noces – Le sacre du printemps Carantec, 4 août 2021, Carantec. Diffusion des ballets d’Igor Stravinsky : Pétrouchka – Les noces – Le sacre du printemps 2021-08-04 – 2021-08-04 Cinéma Étoile 11 Rue Duquesne

Carantec Finistère Carantec Diffusion des ballets d’Igor Stravinskty : Pétrouchka – Les noces – Le sacre du printemps proposée par Sébastien Géoltrain et Martine Kahane, le cinéma Etoile et l’association Stravinsky Carantec. Venez découvrir trois célèbres ballets d’Igor Stravinsky ! Programme:

-Pétrouchka – chorégraphie de Michel Fokine -Ballet de l’Opéra National de Paris – 2009

-Les Noces – chorégraphie d’Angelin Preljocaj – Ballet Preljocaj – 1989

Billetterie sur place : adulte 5€ , accès gratuit aux moins de 18 ans . +33 9 72 98 20 57

-Pétrouchka – chorégraphie de Michel Fokine -Ballet de l’Opéra National de Paris – 2009

-Les Noces – chorégraphie d’Angelin Preljocaj – Ballet Preljocaj – 1989

dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT BAIE DE MORLAIX

