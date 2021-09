Montereau-Fault-Yonne Micro-Folie de Montereau Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne Diffusion de la toute nouvelle collection d’œuvres à la Micro-Folie Micro-Folie de Montereau Montereau-Fault-Yonne Catégories d’évènement: Montereau-Fault-Yonne

Micro-Folie de Montereau, le samedi 18 septembre à 15:00

**Conférence : présentation de la nouvelle collection** Cette nouvelle collection vient enrichir l’offre du Musée numérique en réunissant les œuvres de 12 nouveaux établissements partenaires : la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Musée national des arts asiatiques-Guimet, le Musée d’Archéologie Nationale-Domaine national Saint-Germain-en-Laye, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Service interministériel des Archives de France, l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le Centre national des arts du cirque (CNAC), le Centre des Monuments Nationaux, le Centre national des Arts plastiques (CNAP), les Beaux-Arts de Paris, Numéridanse et Radio France.

Entrée Libre

