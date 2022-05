Diffusion de la série de dessins animés « Qui veut manger des super-héros ? » avec la Maison Écocitoyenne Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Maison écocitoyenne, le samedi 14 mai à 14:00

**Ils sont partout et font un travail dangereux, parfois hasardeux.** **Super-Carotte, Jean- Louis le Pois, Agent Broc et leurs acolytes ne** **reculent devant rien pour combattre les forces du mal qui rongent la planète.** **Tout public.** **En accès libre**

Gratuit SANS inscription

Aux quatre coins du monde, il y a des héros, nés avec des pouvoirs extraordinaires et qui vivent secrètement à nos côtés. Ce ne sont pas des héros comme les autres Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:30:00

