Plouguerneau Finistère Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant profond, pêche “à la tâte” tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire, où personne ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de ce que Christophe ressent, à commencer par la beauté de ce paysage. mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant profond, pêche “à la tâte” tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire, où personne ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de ce que Christophe ressent, à commencer par la beauté de ce paysage. Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau

