Diffusion de Fin ar Bed saison 2 à Lesneven Cinéma Even Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Diffusion de Fin ar Bed saison 2 à Lesneven Cinéma Even, 9 mars 2022, Lesneven. Diffusion de Fin ar Bed saison 2 à Lesneven

Cinéma Even, le mercredi 9 mars à 20:00

Synopsis : Après avoir perdu son emploi, Marie vit seule, coincée dans une routine sans intérêt. Elle est contactée par Anne, la mère de son meilleur ami Klet. Cet homme avait embarqué, par le passé, Marie dans une histoire dangereuse. Elle apprend qu’il est en fuite et en danger de mort. Les deux femmes partent alors à sa recherche. Mais Marie va rapidement se rendre compte que le danger ne vient pas de là où elle l’aurait imaginé. Avec : Nolwenn Korbell, Blaithin Allain, Justine Morvan, Kaou Langoët, Tangi Daniel, Derv Perroud Anelli, Sébastien Le Guillou, Nicole Le Vourch, Stéphane Grossi… La série est intégralement produite en Bretagne, par Lyo Production et Tita Productions, en coproduction avec France 3 Bretagne, Tébéo, TébéSud, TVR et Brezhoweb. Des technicien.ne.s, des comédien.ne.s et des figurant.e.s breton.ne.s ont participé au tournage. Entièrement tournée en langue bretonne, la série est accessible aux non brittophones par un sous-titrage en français. Diffusion Fin ar Bed saison 2 au cinéma Even Cinéma Even 18 rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven Lesneven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Cinéma Even Adresse 18 rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven Ville Lesneven lieuville Cinéma Even Lesneven Departement Finistère

Cinéma Even Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Diffusion de Fin ar Bed saison 2 à Lesneven Cinéma Even 2022-03-09 was last modified: by Diffusion de Fin ar Bed saison 2 à Lesneven Cinéma Even Cinéma Even 9 mars 2022 Cinéma Even Lesneven Lesneven

Lesneven Finistère