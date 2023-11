Diffusion de film / Discothèque Claire Bretécher 04 novembre 2023 bibliothèque Claire Bretécher Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Diffusion de film / Discothèque Claire Bretécher 04 novembre 2023 bibliothèque Claire Bretécher Paris, 4 novembre 2023, Paris. Le samedi 04 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

« Session at the drive-in »

Diffusion de film / Discothèque Claire Bretécher 04 novembre 2023 film surprise à la disco-rock. 15h, gratuit bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : +33142032598 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156

cmk film disco 0411 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu bibliothèque Claire Bretécher Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris Departement Paris Lieu Ville bibliothèque Claire Bretécher Paris latitude longitude 48.8694070088069,2.36023002414044

bibliothèque Claire Bretécher Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/