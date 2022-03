Diffusion de Chroniques sur les discriminations liées à la xénophobie, au racisme et à l’antisémitisme. Meuse Fm Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Diffusion de Chroniques sur les discriminations liées à la xénophobie, au racisme et à l'antisémitisme.

du lundi 21 mars au dimanche 27 mars à Meuse Fm

Dans le cadre de la “Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 2022” Meuse FM est venu à la rencontre d’une classe de 5e de la cité scolaire Alfred Kastler de Stenay afin de réaliser des chroniques autour de la lutte contre les discriminations. Des chroniques d’une durée de 3 à 4 minutes. Elles seront diffusées du 21 mars au 27 mars 2022 en radio et en podcast sur notre site [www.meuse-fm.com](http://www.meuse-fm.com). Chroniques radiophoniques qui ont pour objectif de promouvoir les principes fondamentaux de la République, de défendre les droits de l’homme et du citoyen, de renforcer la prévention contre les discriminations liées à la xénophobie, au racisme et à l’antisémitisme. Diffusion de chroniques avec le CIDFF aussi sur la lutte contre les discriminations. Diffusion aussi du 21 au 27 mars 2022. Retour dans notre numéro de Meuse Fm reportage du 18 au 20 mars 2022 sur le bilan des 1 an de la plate-forme antidisciminations.fr

Meuse Fm 69 Boulevard de la Rochelle Bar-le-Duc

