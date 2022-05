Diffusion d’ “Elixir” avec Gérard Pont Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau Finistère

Été 1982. La France ne connaît qu'un seul grand festival en plein air, le festival Élixir. En quatre ans, le Finistère, jusqu'alors déserté par les rock stars, est devenu leur lieu de rendez-vous privilégié, entraînant dans leur sillage, des dizaines de milliers de festivaliers… Le réalisateur Gérard Pont, directeur du Printemps de Bourges et des Francofolies de La Rochelle, sera présent et participera à un échange à l'issue de la projection ! Une séance de dédicace du livre "Nos années Elixir" est également prévue suite à l'échange avec le public.

mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/

