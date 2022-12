Diffusion court-métrage Natural Playground Aragnouet Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées

Diffusion court-métrage Natural Playground Aragnouet, 28 décembre 2022, Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet. Diffusion court-métrage Natural Playground PIAU ENGALY Station de Piau à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées Station de Piau PIAU ENGALY

2022-12-28 18:00:00 – 2022-12-28 19:00:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet

Hautes-Pyrénées Aragnouet AUBERGE DE PIAU – SKYLODGE Thomas, pisteur au sein de notre belle équipe des Pisteurs-seouristes et son ami Julian ont réalisé un court métrage sur le thème du sport en plein cœur de notre territoire Pyrénéen.

Après deux ans de tournage, ils vous donnent rendez-vous le jeudi 28 décembre 2022 à 18h à l’Auberge de Piau pour découvrir leur chef-d’œuvre! infos@piau-engaly.com +33 5 62 39 61 69 Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT de Piau-Engaly|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aragnouet à la station Adresse Aragnouet Hautes-Pyrénées OT de Piau-Engaly, CDT65 Station de Piau PIAU ENGALY Ville Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet lieuville Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Departement Hautes-Pyrénées

Aragnouet à la station Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragnouet-ot-de-piau-engaly-cdt65-aragnouet/

Diffusion court-métrage Natural Playground Aragnouet 2022-12-28 was last modified: by Diffusion court-métrage Natural Playground Aragnouet Aragnouet à la station 28 décembre 2022 Aragnouet Hautes-Pyrénées PIAU ENGALY Station de Piau à la station Aragnouet Hautes-Pyrénées OT de Piau-Engaly|CDT65 Aragnouet Hautes-Pyrénées

Aragnouet OT de Piau-Engaly, CDT65 Aragnouet Hautes-Pyrénées