**Après avoir investi les quartiers Saint-Augustin puis Nansouty-Sacré-Coeur, le collectif Diffractis propose la 7ème édition d’un parcours d’art contemporain au printemps 2022 dans les jardins du quartier Saint-Bruno-Judaïque à Bordeaux.** **Infos pratiques** **Point de départ du parcours :** **27 rue Brizard, Bordeaux** Pour venir en tramway ou bus : St-Bruno Hôtel de région ou Piscine Judaïque Tous les jardins du parcours sont ensuite aisément accessibles à pied. **Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022** **Visite libre et gratuite dans les jardins de 11H à 19H** **Dimanche 5 juin au 27 rue Brizard** **Entrée sur participation libre** **Lancement des brunchs « MQMLA ? Mais Que Mangent Les Artistes ? »** à partir de 11H : pique-nique partagé de 13H à 15H : En collaboration avec les Amis du Monde Diplomatique de Gironde, une rencontre-débat sur la place que la société fait à l’artiste à partir de l’article d’Evelyne Pieiller d’août 2021: ” De la gauche et de l’art” Propositions artistiques toute la journée.

