« Difficultés financières : quand et comment réagir ? » Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne

« Difficultés financières : quand et comment réagir ? » Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne, 7 avril 2022, Montauban-de-Bretagne. « Difficultés financières : quand et comment réagir ? »

Communauté de communes de St Méen-Montauban, 46 rue de Saint Malo, Montauban de Bretagne, le jeudi 7 avril à 08:00

Présentation de l’accompagnement de la Banque de France, médiation du crédit, évolution de la cotation des entreprises. Présnetation des procédures préventives ou de conciliation

Places limitées – Sur inscription

Intervention de la Banque de France et du Tribunal de Commerce de Rennes Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne 46 rue de Saint-Malo, Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T08:00:00 2022-04-07T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne Autres Lieu Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne Adresse 46 rue de Saint-Malo, Montauban-de-Bretagne Ville Montauban-de-Bretagne lieuville Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban-de-bretagne/

« Difficultés financières : quand et comment réagir ? » Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne 2022-04-07 was last modified: by « Difficultés financières : quand et comment réagir ? » Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne Communauté de communes de St Méen-Montauban,46 rue de Saint Malo,Montauban de Bretagne 7 avril 2022 46 rue de Saint Malo Communauté de communes de St Méen-Montauban Montauban de Bretagne Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine