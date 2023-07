Vign’Art Différents territoires Épernay, 12 mai 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Festival d’art contemporain et de Land Art dans le vignoble champenois à Epernay, Aÿ, Val de Livre, Tours-sur-Marne, Fèrebrianges, Étoges, Congy, Loisy-en-Brie, Soulières, Vert-Toulon, Rilly-la-Montagne, Le Mesnil-sur-Oger, Magenta….

2023-05-12 fin : 2023-09-17 . .

Différents territoires

Épernay 51200 Marne Grand Est



Festival of contemporary art and Land Art in the Champagne vineyards in Epernay, Aÿ, Val de Livre, Tours-sur-Marne, Fèrebrianges, Étoges, Congy, Loisy-en-Brie, Soulières, Vert-Toulon, Rilly-la-Montagne, Le Mesnil-sur-Oger, Magenta…

Festival de arte contemporáneo y Land Art en los viñedos de Champaña en Epernay, Aÿ, Val de Livre, Tours-sur-Marne, Fèrebrianges, Étoges, Congy, Loisy-en-Brie, Soulières, Vert-Toulon, Rilly-la-Montagne, Le Mesnil-sur-Oger, Magenta…

Festival für zeitgenössische Kunst und Land Art in den Weinbergen der Champagne in Epernay, Aÿ, Val de Livre, Tours-sur-Marne, Fèrebrianges, Étoges, Congy, Loisy-en-Brie, Soulières, Vert-Toulon, Rilly-la-Montagne, Le Mesnil-sur-Oger, Magenta…

