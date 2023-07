Cet évènement est passé Festival Fêtons l’été – Street Art Différents quartiers de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Festival Fêtons l’été – Street Art Différents quartiers de Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, 5 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Festival Fêtons l’été – Street Art 5 – 13 juillet Différents quartiers de Villeneuve d’Ascq Festival Fêtons l’été Artiste urbain, ALI (Arthur-Louis Ignoré) s’est fait connaître par ses fresques ornementales d’inspiration botanique qu’il crée dans l’espace public, sur le sol, les murs et les toits.

Pour « Fêtons l’été ! », enrichi par des échanges avec des Villeneuvois au cours d’ateliers menés en amont, il réalise une série d’oeuvres éphémères à travers la ville. À découvrir pendant toute la durée du festival, à pied mais aussi à vélo grâce au parcours de l’ADAV (association Droit au vélo). Ouvrez l’oeil ! Les œuvres d’ALI sont présentées en écho à l’exposition collective Botanique, initiée par l’Atelier 2 – Arts Plastiques. Autour du spectacle

ATELIERS AVEC LES HABITANTS LES 7, 8 & 10 juin : Début juin, ALI, qui sera présent tout au long du festival avec ses fresques ornementales, proposera des ateliers avec les habitants de Villeneuve d’Ascq.

L’occasion pour lui d’associer les publics à une partie de son processus créatif : la collecte de motifs sur un territoire avant la réalisation d’une fresque. Ainsi les participants rassembleront, en fonction du lieu, des formes végétales (feuilles, fleurs, mousses) ou encore des motifs présents dans l’espace urbain (sur des balcons en fer forgé, des portes sculptées, des bouches d’aération…). Avec cette matière première, chacun pourra ensuite composer des créations ornementales et jouer avec un kaléidoscope, outil numérique ludique utilisé pour explorer la symétrie. À l’Atelier 2 – Arts Plastiques, Villeneuve d’Ascq

Mer. 7 juin, 9h30 > 11h + Sam. 10 juin, 15h30 > 17h

Gratuit sur réservation auprès de l’Atelier 2 – Arts Plastiques : contact@atelier-2.com Au Centre Social Flers Sart, Villeneuve d’Ascq

Jeu. 8 juin, 10h > 12h

Gratuit sur réservation auprès de Abdel Laachouri : a.laachouri@gmail.com Au Centre Social Cocteau, Villeneuve d’Ascq

Jeu. 8 juin, 14h > 16h

Gratuit sur réservation auprès de contact@centresocialcocteau.fr À la Médiathèque Till l’Espiègle, Villeneuve d’Ascq

Mer. 7 juin, 15h > 17h + Sam. 10 juin, 10h > 12h

Gratuit sur réservation : bibli@villeneuvedascq.fr PARCOURS À VÉLO AVEC L’ADAV LE 12 JUILLET : Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 15h pour partir à la découverte des œuvres d’ALI à travers la ville ! Arrivée au LaM prévue pour assister au spectacle Skyline à 17h.

