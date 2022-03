Différents mais avant tout MUSICIENS Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Différents mais avant tout MUSICIENS Chalon-sur-Saône, 27 mars 2022, Chalon-sur-Saône. Différents mais avant tout MUSICIENS place Mathias Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

2022-03-27 – 2022-03-27 place Mathias Salle Marcel Sembat

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 12 12 EUR Après plusieurs mois de confinement, l’Association Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud, secteur Chalon, organise un après-midi festif et musical animé par le groupe VINYL de l’ESAT « Arc en Ciel » de la ville de Troyes. lefaucheux.a@sfr.fr +33 6 63 61 92 79 Après plusieurs mois de confinement, l’Association Les Papillons Blancs Bourgogne du Sud, secteur Chalon, organise un après-midi festif et musical animé par le groupe VINYL de l’ESAT « Arc en Ciel » de la ville de Troyes. place Mathias Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse place Mathias Salle Marcel Sembat Ville Chalon-sur-Saône lieuville place Mathias Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Différents mais avant tout MUSICIENS Chalon-sur-Saône 2022-03-27 was last modified: by Différents mais avant tout MUSICIENS Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 27 mars 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire